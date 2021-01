Enigma Calhanoglu | Il turco non si allena, out per Cagliari-Milan?

Un vero e proprio mistero attorno a Hakan Calhanoglu. Il fantasista del Milan non si è allenato per il secondo giorno di seguito.

Nella giornata in cui il Milan guarda positivamente alla classifica, visto che una tra Inter e Juventus potrebbe perdere terreno nello scontro diretto, spunta un enigma vero e proprio.

Hakan Calhanoglu non si è allenato con il gruppo per il secondo giorno consecutivo. Il turco è risultato assente anche alla seduta di ieri, la penultima in vista di Cagliari-Milan.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la trasferta in terra sarda appare da escludere per il numero 10. Ma la vera domanda è: qual è il motivo del forfait di Calhanolgu?

Calha a rischio: nuovo infortunio o tampone positivo?

Molti i dubbi su questo stop forzato per il calciatore classe ’94, un vero e proprio indispensabile per la formazione di Stefano Pioli.

C’è chi parla di uno stop muscolare, come il problema accusato alla caviglia diversi giorni fa ma rientrato a tempo di record.

Ma non è da escludere la possibilità di un tampone positivo al Covid-19, che il Milan vuole comprovare con dei responsi veri e propri.

Probabile che Calhanoglu sia risultato un ‘falso positivo‘, come accadde nel mese di ottobre a Donnarumma e Hauge. Entrambi saltarono per precauzione le gare contro Roma e Sparta Praga, per poi risultare nuovamente negativi e tornare disponibili nel giro di 3-4 giorni.

Sospiro di sollievo per Pioli e il Milan nel caso in cui anche il turco risultasse solo debolmente positivo. Nonostante ciò la gara di Cagliari verrebbe saltata, visti i mancati allenamenti nelle ultime 48 ore.