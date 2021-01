Rinnovi Milan, la svolta | Due titolari vicini alla firma

Buone notizie sul fronte rinnovi contrattuali. Due calciatori del Milan sembrano aver ormai raggiunto l’accordo.

Se alcune operazioni di calciomercato per gennaio appaiono ancora in alto mare, in particolare in difesa, giungono invece notizie positive sul fronte rinnovi.

L’edizione odierna di Tuttosport è convinta che entro pochi giorni il Milan riuscirà a mettere a segno un doppio colpo interno, aggiudicandosi la permanenza di due elementi centrali della propria rosa.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ovvero i due calciatori col contratto pericolosamente in scadenza a giugno prossimo.

Leggi anche:

Donnarumma e Calhanoglu rinnovano: le ultime

Gli accordi con i due calciatori ed i rispettivi agenti sembrano davvero vicini. Il primo che rinnoverà dovrebbe essere il turco Calhanoglu.

Positivo l’incontro in settimana tra Paolo Maldini e l’agente Gordon Stipic. Si sta andando verso un compromesso dopo le ampie differenze tra domanda e offerta.

La cifra giusta sembra essere 4,5 milioni più bonus facilmente raggiungibili. A queste condizioni Calhanoglu sarà pronto a mettere nero su bianco la propria permanenza al Milan.

A breve anche Mino Raiola incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del rinnovo di Donnarumma, ma le sensazioni sembrano essere molto positive.

Merito della volontà di Gigio, che ha sempre ammesso di voler proseguire in rossonero la propria carriera. Ed il Milan stesso sta preparando l’offerta d’ingaggio a rialzo.

Entro fine gennaio Donnarumma dovrebbe dunque ricevere la proposta definitiva (si parla di 7,5 milioni più bonus) che avvicinerà la firma sul tanto agognato rinnovo. Si sta ancora discutendo se inserire, come chiesto da Raiola, l’eventuale clausola rescissoria in caso di mancato accesso alla Champions League.