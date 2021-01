Gli highlights di Cagliari-Milan, match valido per la 18a giornata di Serie A. Il Milan ritorna capolista assoluta grazie alla doppietta di Ibrahimovic. I rossoneri ancora una volta hanno fatto fronte ad ogni difficoltà.

Il Milan per ritrovare la posizione di capolista assoluta, il Cagliari per conquistare qualche punto utile alla salvezza. Alla Sardegna Arena le due formazioni si sono incontrate puntando alla vittoria.

Nel primo tempo il match si è sbloccato in fretta. Al 5’ minuto, Abisso ha concesso un calcio di rigore in favore dei rossoneri. Kessiè ha lasciato volontariamente il posto a Ibrahimovic: lo svedese non ha sbagliato dal dischetto e ha regalato l’1-0 al Milan. Dopo mezz’ora di ritmi blandi, i rossoneri sono andati vicino al raddoppio al 35’; peccato che Davide Calabria abbia trovato soltanto il palo, dopo aver calciato al volo dal limite dell’area.

Nel secondo tempo il Milan si è imposto subito, proprio come nel primo. Ed è stato sempre lui, sempre Zlatan Ibrahimovic a segnare il 2-0 per i rossoneri! Grande merito del doppio vantaggio va a Davide Calabria, che ha servito lo svedese tramite un lancio lungo magistrale. Al 63’ si è reso pericoloso il Cagliari con Simeone: dopo un buon filtrante di Joao Pedro, l’argentino si è ritrovato da solo davanti a Donnarumma. Ma il numero 99 è stato miracoloso facendo muro al suo pallonetto.

All’ 82’, il Milan, rimasto in 10, ha rischiato nuovamente di prendere gol dal Cagliari! Cerri, neo entrato, ha sferrato un colpo di testa da distanza ravvicinata e ancora una volta Donnarumma è stato miracoloso, mettendoci la manona e deviando in angolo.

È finita così alla Sardegna Arena, con un Milan che è riuscito a conquistare i tre punti grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic e ad una squadra che ha stretto i denti con coraggio.

