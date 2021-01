Diretta Live Cagliari-Milan: cronaca e aggiornamenti in tempo reale della partita per la 18esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

79′ – Di Francesco mette Cerri e Pavoletti per Zappa e Simeone.

76′ – Conclusione di Zappa dall’interno dell’area, il Milan si salva in corner.

74′ – ESPULSO SAELEMAEKERS. Fallo su Ceppitelli e cartellino rosso dall’arbitro Abisso.

72′ – Pioli mette Meité per Tonali.

69′ – Di Francesco inserisce Oliva per Duncan.

68′ – Ammonito Saelemaekers per gamba tesa su Zappa.

65′ – Pioli toglie Hauge per inserire Saelemaekers.

64′ – Fantastico anche Cragno nel murare la conclusione di Ibrahimovic sul bel passaggio di Hauge. Chance ghiotta per Zlatan, che si era ben smarcato in area.

63′ – Bravissimo Donnarumma a respingere il tiro ravvicinato di Simeone su assist super di Joao Pedro!

60′ – Romagnoli mura Simeone sul tentativo di tiro dell’argentino in area.

58′ – Corner insidioso di Tonali, Cragno respinge in qualche modo rischiando tanto.

57′ – Di Francesco mette Sottil per Pereiro.

57′ – Sul cross basso di Kessie per Ibra la difesa del Cagliari si salva.

52′ – GOL MILAN! Il VAR permette di vedere che Ibra non era in fuorigioco, rete valida!

