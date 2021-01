Cagliari-Milan chiuderà la 18esima giornata di Serie A. Ecco le indicazioni per seguire il match in diretta tv e streaming

Cagliari e Milan si incontreranno per la prima volta in stagione stasera, alle ore 20.45. La formazione di Di Francesco non è reduce da un bel periodo. Le prestazioni dei sardi espresse in campo non rispecchiano a pieno i risultati da questi ottenuti. Il Cagliari infatti è reduce da ben 5 sconfitte, inclusa l’ultima di Coppa Italia. In più, la classifica di Serie A non sorride affatto ai sardi, che occupano la 17esima posizione a un solo punto dalla zona retrocessione.

È chiaro che Di Francesco e i suoi uomini sono a caccia di punti, e sperano di trovarli stasera contro un Milan completamente decimato. Pioli, dal canto suo, nonostante le innumerevoli assenze, ben 7 tra Covid, infortuni e squalifiche, ha affermato che la squadra è pronta alla gara contro il Cagliari. Determinazione e spirito di gruppo saranno fondamentali stasera al Milan, al fine di lottare per vincere la partita e staccare l’Inter in classifica, attualmente a pari punti in prima posizione.

Cagliari-Milan, la diretta tv

La Serie A è un’esclusiva Sky. Stasera, per vedere in diretta tv Cagliari-Milan basterà sintonizzarsi, attraverso il proprio abbonamento, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Le voci della telecronaca saranno quelle di Federico Zancan e Daniele Adani; a bordocampo il microfono passerà a Peppe Di Stefano.

La diretta streaming

Chi non potrà seguire la partita in tv, può usufruire della diretta streaming sulla piattaforma Sky Go. Questa è utilizzabile, sempre attraverso il proprio abbonamento, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Basta scaricare l’apposita app per sistemi iOS e Android, o collegarsi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa streaming a SkyGo è Now TV , il servizio on demand di Sky. Questo offre la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.