Calciomercato Milan, Manduzkic e Tomori: annuncio in settimana!

Mario Mandzukic e Fikayo Tomori saranno presto due nuovi giocatori del Milan. Ecco quando potrebbero essere presentati dalla società

Il Milan è ad un passo dal concludere altri due colpi di mercato. Dopo Meitè, acquisto approvato da tifosi e critici sportivi, è l’ora di ufficializzare quello di Mandzukic e Tomori. Il primo ha già svolto le visite mediche stamane, alla clinica ambrosiana La Madonnina; il secondo è invece atteso a Milano tra domani e la giornata di mercoledì.

Leggi anche:

Mario Mandzukic sarebbe stato presentato anche oggi, ma data la trasferta di stasera a Cagliari l’annuncio della società è stato posticipato. Non sappiamo se i due possano essere presentati lo stesso giorno, ma come affermato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, Mario e Fikayo verranno sicuramente annunciati nel corso di questa settimana.

Non ci resta che aspettare qualche giorno quindi, per vedere Mandzukic e Tomori indossare la maglia del Milan.

AC Milan are set to announce both signings Mario Mandzukic [free agent, contract until next June] and Fikayo Tomori [he’s joining on loan with buy option from Chelsea] this week. Just a matter of time – here we go confirmed. 🔴⚫️ #ACMilan #CFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2021