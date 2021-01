Conti, addio al Milan sui social | Andrà al Parma

Arrivano segnali inequivocabili sull’addio di Andrea Conti. Il terzino rossonero lascerà a brevissimo il Milan.

Mentre Mario Mandzukic svolge il suo primo allenamento con la maglia del Milan, arrivano conferme solide sull’addio di Andrea Conti.

Il terzino è pronto a salutare Milanello. L’accordo con il Parma è cosa fatta, visto che i ducali avrebbero chiuso per il prestito con obbligo di riscatto.

Conti ha lanciato segnali inequivocabili oggi a margine dell’allenamento al centro sportivo di Carnago, indizi che lo portano sempre più vicino al trasferimento.

Conti ‘dimentica’ il Milan: non è più follower dei rossoneri

Il passaggio al Parma appare questioni di ore. Il Milan ha l’ok dei ducali anche sulla clausola per il riscatto obbligato, che scatterà solo in caso di salvezza degli emiliani.

Intanto Conti ha smesso di seguire l’A.C. Milan sui profili social ufficiali del club. Non è più dunque un follower dei rossoneri.

Segnale evidente dunque dell’addio imminente, dato che Conti è personaggio molto attivo su Instagram e dintorni.

Inoltre pare che il terzino ex Atalanta abbia salutato tutti i propri compagni al termine dell’allenamento, che dunque potrebbe essere stato l’ultimo in maglia rossonera.

In serata, o al più tardi domattina, Conti dovrebbe viaggiare in direzione Parma per visite mediche e firma sul nuovo contratto.