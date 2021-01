Non solo Conti | Milan, affari col Parma

Sulla lista della spesa del Parma non c’è solo Conti. Oltre al terzino, i gialloblu sono sulle tracce di Mateo Musacchio del Milan

Oggi, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il giorno dell’addio al Milan di Andrea Conti. La trattativa per il passaggio al Parma è praticamente chiusa, mancano solo alcuni dettagli affinché il terzino diventi un nuovo giocatore gialloblu.

Le due società si sono accordate per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 /8 milioni di euro. Il Parma si appresta così a cambiare volto, soprattutto in difesa.

Viva l’idea Musacchio

I gialloblu potrebbero perdere Bruno Alves, pronto a tornare in patria. Si cerca così un centrale per completare il reparto. L’affare Benatia non decolla e l’idea di convincere Musacchio non è ancora tramontata.

Il giocatore argentino piace parecchio ma fino a questo momento l’ex Villarreal non ha aperto al cambio di maglia, preferendo rimanere almeno fino al termine della stagione in rossonero.