Gasperini: “Il Milan merita il primo posto. Ma vogliamo vincerla”

Gasperini è stato intervistato nel post-partita di Udinese-Atalanta. Tra le diverse dichiarazioni rilasciate dal tecnico, importante è stata quella sul Milan

L’Atalanta ha pareggiato oggi contro l’Udinese in trasferta. Nel post-partita, come di consueto, Gasperini è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. La prossima di campionato vedrà i bergamaschi sfidare il Milan. Il tecnico dell’Atalanta si è quindi espresso in vista del match contro i rossoneri. Questa la sua dichiarazione:

Leggi anche:

“Già da stasera pensiamo al Milan, la partita è complicata, ma ci teniamo molto. Siamo in una buonissima posizione con Napoli, Juve, Lazio e Roma, siamo a combattere con delle big. Siamo soddisfatti, ora c’è la Coppa Italia e poi la Champions, ma prima ci misuriamo col Milan. Per il girone d’andata disputato, il Milan merita di essere al primo posto. Stanno facendo qualcosa di straordinario, anche con delle assenze importanti. Grandi meriti a Pioli e a tutta la squadra“.

Il tecnico atalantino ha poi aggiunto un particolare dettaglio alla sua dichiarazione: “Stiamo giocando ogni tre giorni e sono state tutte partite difficili. Oggi è stata un’altra battaglia. Per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici”.