Kjaer, Bennacer e Mandzukic: le ultime da Milanello

Novità da Milanello sulle condizioni fisiche di Kjaer, Bennacer e Mandzukic. Pioli sta preparando Milan-Atalanta e ci saranno defezioni.

Messa alle spalle la trasferta vincente contro il Cagliari, il Milan deve concentrarsi sulla prossima sfida contro l’Atalanta. Sabato a San Siro sarà un match molto difficile.

Stefano Pioli dovrà fare ancora i conti con diverse assenze. Le ultime in ordine temporale sono quelle di Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers. Il capitano rossonero era diffidato ed è stato ammonito in Sardegna, mentre l’esterno belga è stato perfino espulso dopo pochi minuti dall’ingresso. Entrambi saranno assenti per squalifica, dunque.

Milanello: le condizioni di Kjaer, Bennacer e Mandzukic

Simon Kjaer è uscito nell’intervallo di Cagliari-Milan per dei fastidi alla schiena. Oggi a Milanello ha svolto il lavoro atletico e avverte ancora del dolore, però stringerà i denti e dovrebbe essere regolarmente in campo contro l’Atalanta.

Sabato non ci sarà, salvo sorprese, Ismael Bennacer. Neppure oggi il centrocampista algerino si è allenato con il gruppo. Ha continuano a svolgere del lavoro personalizzato per tornare al 100% della condizione.

Per quanto riguarda l’ultimo arrivato Mario Mandzukic, oggi allenamento con i compagni che lunedì sera non hanno giocato a Cagliari. Ovviamente l’ex Juventus non può essere al massimo della forma, visto che non gioca da diversi mesi. Comunque si è presentato in discrete condizioni a Milanello e c’è fiducia sul fatto che possa essere presto al 100%.