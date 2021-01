Koné al Borussia: ora è ufficiale

Kouadio Koné da oggi è ufficialmente un calciatore del Borussia Möchengladbach: lo voleva il Milan come rinforzo a centrocampo.

Già da tempo il Milan aveva accantonato l’ipotesi di ingaggiare Kouadio Koné nella sessione di mercato di gennaio.

Colpa dell’intromissione di un altro club internazionale, che oggi ha ufficialmente comunicato il suo acquisto.

Il Borussia Möchengladbach ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’annuncio dell’accordo con il giovane centrocampista francese.

Koné passa al Borussia a titolo definitivo, ma il trasferimento effettivo si concretizzerà a giugno prossimo.

Il classe 2001 resterà in prestito al Tolosa, suo attuale club d’appartenenza, fino al termine della stagione 2020-21.

Il Milan è stato bruciato dai tedeschi, dopo che i dirigenti avevano scelto Koné per rinforzare il centrocampo. I rossoneri hanno poi virato sul connazionale Soualiho Meité del Torino.

Queste alcune delle dichiarazioni di Koné come nuovo calciatore del Borussia, in cui spiega i motivi della scelta: “Mi cercavano fin dalla scorsa estate, il club mi ha fatto sentire voluto e apprezzato. Venire qui credo fosse la miglior mossa possibile per la mia carriera”.