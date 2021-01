Tarda il rientro di Bennacer: “Ancora un po’ di pazienza”

Non è ancora pronto a rientrare Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan che è fuori ormai dal 2020.

Il Milan in vista del match contro l’Atalanta di sabato prossimo ritroverà alcuni elementi importanti.

Le buone notizie arrivano dal centro analisi dei tamponi anti-Covid, che hanno ufficializzato i responsi negativi per Krunic, Rebic e Theo Hernandez.

Non ancora pronto al rientro invece Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan difficilmente sarà convocato per la prossima sfida.

Bennacer si è infortunato al bicipite femorale il 13 dicembre scorso, quando il Milan ha affrontato in casa il Parma.

Uno stop muscolare tutt’altro che di poco conto e che ha costretto l’algerino, finora, a saltare ben sette gare consecutive in campionato.

Chi sperava in un rientro sabato in Milan-Atalanta dovrà però ricredersi. Lo ha ammesso sui social lo stesso Bennacer: “Non vedo l’ora di tornare per dare tutto per la maglia. Ancora un po’ di pazienza“.

Dunque il numero 4 rossonero lavorerà a Milanello per recuperare il prima possibile. La speranza è di averlo a disposizione per il derby di Coppa Italia del 26 gennaio. Più probabile che rientri tra una settimana, in vista della prima giornata di ritorno contro il Bologna.