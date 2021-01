Piatek, possibile ritorno in Serie A | Parma scatenato

L’ex Milan Krzysztof Piatek gradirebbe un ritorno in Italia. Dopo le voci che lo hanno accostato al Genoa, adesso c’è il Parma sulle sue tracce

Piatek è stato protagonista di una prima stagione prolifica con la maglia del Milan. A partire dalla seconda, però, il suo rendimento, soprattutto in termini di gol, ha subito un grosso calo. Il polacco è stato così ceduto a titolo definitivo all’Herta Berlino.

Piatek ha lasciato intendere di non trovarsi benissimo in Germania, e l’ipotesi di un ritorno in Italia è molto gradita all’attaccante. Nei giorni scorsi, voci di mercato lo avevano accostato al Genoa, club grazie al quale il pistolero è esploso e si è fatto notare. Il problema principale è risultato essere il prezzo dell’affare, soprattutto per quanto concerne l’ingaggio.

Sfumato quindi il colpo genoano, adesso c’è un’altra squadra di Serie A interessata a Krzysztof Piatek.

Parma scatenato sul mercato: piace Piatek

Dopo l’acquisto di Andrea Conti, il Parma di D’Aversa sta cercando un rinforzo per l’attacco. Nei giorni scorsi è stato accennato all’interesse dei gialloblù per Patrick Cutrone. Certo è, che il Parma per acquistare, deve per forza di cose cedere un attaccante. Si presuppone che il primo nome in uscita sia quello di Inglese.

I ducali stanno sondando diversi profili, e nelle ultime ore è spuntato anche quello di Krzysztof Piatek, altro ex Milan. Come affermato dalla Gazzetta, il polacco piace molto a Marcello Carli, ds del Parma. Il profilo in pole per l’attacco gialloblù sembrava essere Lasagna, ma questo è ormai diretto all’Hellas Verona.

Adesso il pistolero potrebbe essere la prima scelta del Parma, che gli consentirebbe così di tornare in Serie A.