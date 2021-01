Calciomercato Milan, colpo last-minute | Un terzino dopo il derby

Il Milan vuole comunque chiudere per l’acquisto di un esterno sinistro di difesa, il vice-Theo Hernandez che manca.

Sembra quasi del tutto sfumata l’ipotesi di portare Junior Firpo al Milan durante la sessione di mercato invernale.

Nonostante i quotidiani sportivi odierni parlino di flebile speranza e contatti ancora vivi, dalla Spagna arrivano smentite totali.

Il difensore laterale del Barcellona non vuole lasciare il club, principalmente per motivi familiari. Il Milan però non si arrende ed è pronto a cambiare obiettivo.

Secondo quanto scritto oggi da Tuttosport, la dirigenza del Milan è sempre intenzionata a regalare un nuovo terzino mancino a mister Pioli.

La partenza di Andrea Conti ed il rendimento non eccellente di Diogo Dalot hanno fatto propendere per la ricerca di un lateale difensivo entro la fine della sessione di gennaio.

Sfumato Firpo, il Milan batterà altre piste, visto che sul taccuino di Maldini e Massara vi sono già diversi nomi ed opzioni attraenti.

Il colpo verrà messo a segno last-minute, non prima del derby di Coppa Italia di martedì prossimo, scoglio sul quale il Milan si concentrerà particolarmente.

Sono quattro i nomi che il quotidiano sportivo odierno ha accostato al Milan per questo reparto. In primis l’urugayano Matias Viña del Palmeiras, già cercato un anno fa dai rossoneri.

Nel mirino anche Iago Amaral, difensore dell’Augsburg, Jordan Amavì in uscita dal Marsiglia e il giovane talento Nuno Mendes dello Sporting Lisbona.