Tomori è del Milan! Contratto depositato

Ufficiale l’acquisto di Fikayo Tomori da parte del Milan: arriva la conferma da parte della Lega Serie A sul sito istituzionale.

Fikayo Tomori è un calciatore del Milan. Il club rossonero si è assicurato il giovane difensore inglese in arrivo dal Chelsea.

Il classe ’97 non è ancora sbarcato in Italia, ma lo farà a breve visto che in giornata è previsto l’arrivo a Milano e le visite mediche di rito.

Tomori però è già stato formalmente ufficializzato. La notizia arriva dal sito istituzionale della Lega Serie A, che ha pubblicato come affare fatto e concluso l’arrivo in prestito del calciatore.

Depositato dunque il contratto del difensore. Una mossa in anticipo che permetterà al Milan di ottenere prima il transfer e poterlo dunque convocare per la sfida di domani contro l’Atalanta.

Spunta anche un retroscena interessante: pare che Tomori abbia già effettuato una parte delle visite mediche a Londra, ovviamente per conto del Milan.

Oggi, non appena sbarcato, l’anglo-canadese otterrà l’idoneità sportiva e firmerà il contratto per mettersi subito a disposizione di mister Pioli.