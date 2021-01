Calciomercato Milan, è il Tomori-day | Subito pronto per l’Atalanta

Previsto per oggi l’arrivo in città di Fikayo Tomori, l’uomo scelto dal Milan per rinforzare la difesa di mister Pioli.

Già ieri i tifosi del Milan si aspettavano l’arrivo del terzo colpo in entrata di questa sessione invernale di calciomercato.

Slitta invece ad oggi l’acquisto di Fikayo Tomori, difensore anglo-canadese in uscita dal Chelsea, scelto dal Milan come rinforzo ideale per la retroguardia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la fumata bianca tra i due club è giunta soltanto ieri in tarda serata. Troppo tardi per consentire a Tomori di volare verso la Malpensa.

Leggi anche:

Tomori arriva oggi: Pioli vuole convocarlo per Milan-Atalanta

L’ok del Chelsea è giunto dopo una trattativa non semplice, che vedrà il Milan ingaggiare Tomori in prestito con diritto di riscatto.

I Blues chiedevano 30 milioni per la clausola di cessione definitiva, ma il club rossonero è riuscito ad ottenere uno sconto fino a 25 milioni, nonostante le remore di Frank Lampard.

Oggi dunque è atteso l’arrivo di Tomori a Milano, dove svolgerà immediatamente le visite mediche di rito e apporrà la firma sul nuovo contratto.

Tutto più a rilento rispetto alle aspettative. Colpa delle disposizioni britanniche sui passaporti dovute alla Brexit e ovviamente le norme di prevenzione al Covid-19.

L’obiettivo di Stefano Pioli, che dunque stasera conoscerà il suo nuovo rinforzo per la difesa, è quello di convocare Tomori già per domani.

In vista di Milan-Atalanta, anticipo della 19.a giornata, Pioli dovrà fare a meno di Romagnoli squalificato, mentre non è al top della forma il danese Kjaer. Un centrale in più in panchina farebbe molto comodo.