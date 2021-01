Concorrenza per Otavio | Milan, la Serie A nel futuro del giocatore

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Otavio. Il trequartista, con un contratto in scadenza a giugno, accostato a diversi club di Serie A

Negli ultimi giorni il nome di Otavio è stato accostato con insistenza al Milan. Dal Portogallo è giunta la notizia di una proposta concreta di contratto formulata dai rossoneri per il giocatore, legato attualmente con il Porto fino al 30 giugno.

La notizia non ha poi trovato conferme ma l’interesse del Milan per Otavio è reale. Il nome del classe 1995 è sul taccuino dei rossoneri ma non è al momento di certo una priorità. Il giocatore piace ma non solo al Diavolo.

Concorrenza italiana

Otavio sarebbe, infatti, anche nel mirino di Roma e Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport, aggiunge che il trequartista sarebbe stato offerto anche all’Inter. Le prossime settimane, serviranno certamente a fare chiarezza su un calciatore pronto ad infiammare il calciomercato