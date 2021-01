Rinnovi Milan, Donnarumma e Calhanoglu: ecco quando possono firmare

Blindare il presente per costruire il futuro è il mantra in casa Milan, dove in questi giorni potrebbero arrivare i rinnovi più importanti. Per Tuttosport il Milan ha fissato la data delgi incontri per Donnarumma e Calhanoglu.

In campo trascinano, fuori stanno giocando però una partita ben diversa: Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma sono a stretto contatto con la società per trovare il rinnovo contrattuale. Per entrambi le sensazioni sono positive, ed entrambi hanno espresso piena disponibilità a prolungare gli accordi.

La possibile data dei rinnovi

TuttoSport scrive di un possibile incontro a mercato ultimato per i due rinnovi. In questo momento la società ha trovato l’accordo di massima con entrambi e in queste ora sta puntellando la rosa per terminare al meglio la stagione.

A mercato chiuso il Milan e i rappresentanti dei calciatori si siederanno per limare le ultime differenze. Il trequartista turco dovrebbe guadagnare una cifra vicina ai 5 milioni, mentre al portiere dovrebbero andare 8 milioni più bonus. Le sensazioni sono di un clima ottimistico in casa rossonera.