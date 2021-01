Calciomercato Milan, nuove conferme: lascia il Real Madrid

Continua il braccio di ferro tra Real Madrid e Lucas Vazuez, il quale non è intenzionato a rinnovare coi Blancos.

Il Milan non molla Lucas Vazquez, il quale è ai ferri sempre più corti con il Real Madrid per la questione rinnovo. I Blancos non vogliono alzare lo stipendio dell’ala spagnola non reputandolo un titolare inamovibile del club.

Il Madrid aveva proposto anche al Milan uno scambio con Diaz pur di non perdere il giocatore a zero, ma i rossoneri si sono mostrati tiepidi all’idea di perdere il proprio trequartista a questo punto della stagione. Soprattutto perché il calciatore potrà liberarsi a zero il prossimo giugno.

Il braccio di ferro tra Vazquez e il Real

Come rivela il giornale spagnolo Todofichajes, Zidane vorrebbe mantenere il calciatore, trovandolo un ottimo elemento mentre il club non lo reputa un titolare fisso. Il calciatore però ha un alto minutaggio e vorrebbe che il club riconoscesse ciò al calciatore.

Il Real non vuole alzare lo stipendio del calciatore, il quale si è mostrato disposto a sondare il mercato degli svincolati per trovare l’offerta giusta. Il Milan resta alla finestra.