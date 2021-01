Tomori, conclusa idoneità: direzione Casa Milan | VIDEO

Fikayo Tomori, dopo essere atterrato a Milano, si è subito diretto al centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva

Si è fatto attendere Fikayo Tomori a Milano. Ma finalmente il calciatore inglese è sbarcato in Italia e si è subito diretto al centro Ambrosiano per sottoporsi al test di idoneità sportiva.

Il Milan, per accelerare i tempi e far si che il giocatore potesse essere convocato per il match contro l’Atalanta di domani, ha depositato il contratto di Tomori stamattina presso la FIGC. Il difensore ha effettuato una parte delle visite mediche in quel di Londra, per conto del Milan. Adesso manca soltanto l’idoneità sportiva. Fikayo si è già recato al centro Ambrosiano per effettuare l’esame, come dimostra il video pubblicato su Twitter pochi minuti fa da Pietro Balzano Prota:

Tomori diretto a Casa Milan

Il neo acquisto dei rossoneri ha da poco terminato il test per l’idoneità sportiva. Ci sono voluti all’incirca 40 minuti. Adesso Tomori, scortato da alcuni collaboratori, si sta dirigendo a Casa Milan per la firma del contratto e l’annuncio da parte della società.

Non aspettiamo altro che vedere il difensore inglese con la maglia rossonera tra le mani. Questo il video che conferma che Tomori ha terminato il test per l’idoneità e si sta dirigendo a Casa Milan (fonte TuttoMercatoWeb Twitter):