Calciomercato Milan – Addio al difensore | Resta in Serie A!

Il Milan potrebbe fare una cessione nei prossimi giorni della finestra di gennaio del mercato. Musacchio è nel mirino di un club di Serie A.

Il Milan è molto attivo in questo calciomercato invernale. Ha effettuato tre operazioni in entrata e due in uscita, ma non si ferma.

Infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a intervenire ancora. Potrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro, dato che manca un vero vice di Theo Hernandez, mentre potrebbe lasciare Milanello un difensore centrale. Nello specifico, Mateo Musacchio.

Mercato Milan, Parma su Musacchio

Musacchio ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il Milan è disposto a cederlo subito, anche perché ha appena preso Fikayo Tomori dal Chelsea. Ma l’agente del giocatore aveva dichiarato che l’intenzione era quella di rimanere fino al termine della stagione, nonostante lo status da riserva.

Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare. Stando a quanto spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Parma è molto interessato all’ex centrale del Villarreal. È ritenuto la prima alternativa a Federico Fazio, obiettivo numero 1 del club emiliano per rinforzare la difesa.

Proprio a Parma è approdato in questi giorno Andrea Conti, che ha lasciato il Milan con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dalla salvezza della squadra gialloblu in Serie A. Operazione che può portare nelle casse rossonere circa 7 milioni di euro.