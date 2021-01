Milan, dopo Tomori anche un terzino? I quattro candidati

Maldini e Massara potrebbero non aver chiuso il calciomercato del Milan con Tomori. Nel mirino c’è anche un vice di Theo Hernandez.

Il Milan ha piazzato anche il terzo colpo di questa sessione invernale del calciomercato. Dopo Soualiho Meite e Mario Mandzukic, è arrivato anche Fikayo Tomori.

Il difensore centrale anglo-canadese proviene dal Chelsea ed è stato preso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il prezzo per l’acquisto definitivo è stato fissato a circa 28 milioni di euro. Sfumata la trattativa per Mohamed Simakan, Stefano Pioli ha avuto comunque il rinforzo che sperava nella retroguardia.

Calciomercato Milan, arriva anche un vice Theo Hernandez?

Ma il mercato in entrata del Milan potrebbe non essere terminato. Infatti, non è escluso che Paolo Maldini e Frederic Massara possano prendere anche un terzino sinistro entro fine gennaio. Però solamente a condizioni favorevoli per quanto riguarda formula e cifre dell’operazione.

Il Corriere dello Sport conferma che se ci sarà una buona opportunità, la dirigenza è pronta a coglierla. L’idea Junior Firpo sembra naufragata, dato che il giocatore del Barcellona non sembra intenzionato a muoversi dalla Spagna dopo la nascita recente dell’ultimo figlio. Inoltre, a Milano sarebbe la riserva di Theo Hernandez e quindi non avrebbe garanzie di impiego.

Il quotidiano sportivo ritiene ancora in corsa profili come Matias Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Jordan Amavi del Marsiglia e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Quest’ultimo è un obiettivo complicatissimo.

Ovviamente possono anche spuntare nomi nuovi, Maldini e Massara hanno abituato a sorprendere nelle varie sessioni di calciomercato.