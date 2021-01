Primavera, Milan dominante: 3-0 sul campo della Lazio

Il Milan Primavera torna a giocare in campionato ed a vincere con un secco successo sul campo dei pari età della Lazio.

Oggi è ripreso il campionato Primavera, dopo la lunga pausa stabilita dalle istituzioni per i rischi dovuti al Covid-19.

Un restart molto positivo per il Milan di mister Federico Giunti, impegnato stamattina a Formello, sul campo dei pari età della Lazio.

Ne è scaturita una vittoria netta e meritata dei rossoneri, col punteggio di 3-0.

Leggi anche > Milan-Atalanta, i precedenti da ricordare

Un successo come detto legittimo e ampio per i ragazzi rossoneri, partiti subito forte nel match odierno iniziato alle ore 11:00.

Già nel primo tempo il Milan si portava avanti di due reti: prima il rigore di Olzer poi la splendida rete dello svedese Roback fissavano il punteggio sul 2-0 dopo 45 minuti.

Nella ripresa ancora Giacomo Olzer, il più scatenato dei suoi, trovava la terza rete (doppietta personale) chiudendo così la contesa anzitempo.

Una vittoria che porta il Milan di Giunti a quota 6 punti in sole quattro gare disputate. Un bel segnale dopo la lunga sosta che fa sperare in una stagione positiva dopo il ritorno dalla Serie B Primavera.

⏱️ 90’+3

Finale da Formello 🔚

🔴⚫ Un super ritorno in campo per il #MilanPrimavera!

La doppietta di Olzer e il gran gol di Roback ci regalano la seconda vittoria in campionato#LazioMilan 0-3#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/aqpTEbLwYw

— ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) January 23, 2021