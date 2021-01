Milan, le statistiche del girone di andata: i numeri dei rossoneri

Il Milan è campione d’Inverno, un titolo simbolico che certifica comunque l’ottimo girone di andata dei rossoneri

Un primo posto inaspettato ma meritatissimo quello del Milan al termine del girone di andata del campionato di Serie A 2020-21. Dalla vittoria all’esordio contro il Bologna alla sconfitta con l’Atalanta che ha chiuso le prime 19 giornate, i rossoneri hanno sempre conservato la vetta della classifica, in solitaria dalla quarta giornata, dapprima distanziando il Sassuolo poi il Napoli e, in seguito, l’Inter, al momento, diretta inseguitrice dei rossoneri con due lunghezze di svantaggio.

Erano dieci anni che il Milan non precedeva le rivali al giro di boa del campionato. L’ultima volta è accaduto nella stagione 2010-11 con Allegri in panchina. In quell’occasione, i rossoneri vinsero il titolo a fine stagione. Scaramanzia a parte, di seguito vi presentiamo alcuni dati statistici sulla brillante prima parte di stagione per Ibrahimovic e compagni.

Leggi anche

Milan, le statistiche più interessanti del girone di andata