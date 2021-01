Tragedia in Brasile: Palmas coinvolto in un incidente aereo, 5 vittime

La tragedia è avvenuta stamattina. Il Palmas, squadra dilettantistica brasiliana, è stata coinvolta in un incidente aereo. Sono 5 i morti

Ancora una volta, a pochi anni dalla tragedia del Chapecoense, un’altra squadra brasiliana è stata coinvolta in un incidente aereo. Si tratta del Palmas FR, club dilettantistico di quarta divisione, che ha perso 5 dei suoi uomini, tra cui il proprio presidente. La squadra si stava recando a Goiânia per giocare la partita contro Vila Nova. A comunicare la bruttissima notizia è stata la stessa società con un comunicato ufficiale:

Leggi anche:

“Il Palmas Futebol e Regatas comunica che, verso le 8:15 di domenica 24, c’è stato un incidente aereo che ha coinvolto il presidente del club Lucas Meira. Il velivolo si stava dirigendo a Goiânia, per la partita tra Vila Nova e Palmas in programma lunedì 25, valido per la Green Cup. L’aereo su cui si trovava Lucas con il Comandante Wagner e gli atleti Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, è decollato e si è catapultato in fondo alla pista dell’Associazione Aviazione di Tocantins. Siamo spiacenti di comunicare che non ci sono sopravvissuti. In questo momento di dolore e sgomento, il club chiede preghiere per i membri della famiglia a cui darà il supporto necessario”.