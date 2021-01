Calciomercato Milan, doppio assalto del Parma: trattativa in corso

Il Parma vuole prendere dal Milan due calciatori per questo mercato di riparazione. Ecco l’andamento del dialogo.

Il mercato del Milan non è ancora chiuso in questa sessione invernale, né in entrata e né tanto meno in uscita.

Possibile la definizione di alcune operazioni negli ultimi sette giorni di gennaio, con Stefano Pioli che gradirebbe un altro rinforzo sulle corsie laterali.

Ma in queste ore si sta lavorando soprattutto su possibili cessioni. In corso c’è un doppio dialogo con il Parma, club alla spasmodica ricerca di rinforzi per la salvezza.

Il Parma spinge per Musacchio e Krunic: mezza apertura del Milan

Come riportato oggi da Tuttosport il Parma, dopo aver chiuso già giorni addietro per l’acquisto di Andrea Conti, ha chiesto altri due calciatori al Milan.

Si tratta del difensore centrale Mateo Musacchio e del centrocampista Rade Krunic, finiti da tempo nel mirino dei ducali.

C’è una mezza apertura da parte del club rossonero a questo doppio assalto. Si sta infatti lavorando per la cessione di Musacchio, sempre più vicino alla scadenza naturale del contratto.

L’argentino verrebbe lasciato libero di partire, ma è proprio il classe ’90 a dover decidere. Il desiderio di Musacchio è quello di tornare in Spagna, ma il Parma al momento rappresenta l’unica soluzione concreta.

Secco no invece, almeno per il momento, alla cessione di Krunic. Inizialmente il bosniaco era considerato in partenza, richiesto anche da Torino e Genoa.

Oggi Pioli ha messo il veto sul classe ’93. Nonostante l’arrivo di Meité, il Milan vorrebbe trattenere Krunic ed utilizzarlo come jolly di centrocampo.

Niente da fare dunque per il Parma che in queste ore proverà comunque a convincere Musacchio.