Calciomercato Milan – Nuova conferma: “Colpo dall’Ajax” | 20 milioni!

Nuove conferme dalla Spagna sul possibile colpo dall’Ajax, il Milan prepara 20 milioni per il difensore argentino

Il Milan sta chiudendo un ottimo calciomercato invernale con tre acquisti importanti: Meite, Mandzukic e Tomori. Sembra esserci spazio per un altro colpo, ma intanto la società lavora sulle uscite. Si parla dell’arrivo di un possibile terzino sinistro, con Junior Firpo primo nome in lista. Vedremo cosa succederà in settimana, intanto arrivano voci in vista di possibili operazioni per l’estate.

Simon Kjaer è una certezza per questo Milan, ma l’età avanza. Tomori è arrivato dal Chelsea ma con un riscatto altissimo: 28 milioni di euro. Difficile che la società rossonera lo prenda a titolo definitivo, a meno che in questi sei mesi non dimostri di essere all’altezza e con qualità importanti. Nel frattempo però diverse voci di corridoio insistono su un possibile colpo dall’Ajax proprio in difesa: si tratta di Lisandro Martinez, un forte centrale con qualità molto interessanti classe 1998.

Lisandro Martinez, il Milan prepara l’offerta

Come riportato da TodoFichajes.com, il Milan sarebbe pronto ad offrire 20 milioni di euro all’Ajax per acquistarlo in estate. Martinez sarebbe l’alternativa a Mohamed Simakan, che nel frattempo non si è ancora mosso dalla Francia. Sembrava ormai destinato al Lipsia, e invece la trattativa è ancora in fase di stallo; i tedeschi sono disposti a prenderlo e a lasciarlo lì fino al termine dell’anno, ma per adesso non si è ancora arrivati ad una conclusione positiva.

Chissà se il Milan non ci stia ancora pensando. Simakan è un profilo che piace tantissimo a Maldini. Che lo aveva quasi preso, poi l’infortunio a l’annuncio dei due mesi di stop. Un evento che ha bloccato inevitabilmente tutto poiché i rossoneri avevano necessità di un calciatore pronto subito. Ma se il Lipsia non riuscisse a chiudere l’affare, non è da escludere che il Milan possa tornarci in tempi brevi. Tomori è un tappabuchi (e, come detto, a 28 milioni è difficile il riscatto), Lisandro Martinez è un’idea concreta mentre Simakan un’incognita.