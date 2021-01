Colombo lascia il Milan: arriva la conferma!

Arrivano conferme sulla prossima partenza di Lorenzo Colombo. Il centravanti classe 2002 del Milan va a Cremona.

Già ieri si era parlato con insistenza e sicurezza di una cessione ormai fatta per Lorenzo Colombo.

L’attaccante classe 2002 del Milan sa di non poter trovare molto spazio in rosa, soprattutto dopo l’arrivo dell’esperto Mario Mandzukic nel reparto offensivo.

Il giovanissimo attaccante, che vanta già un gol ufficiale in Europa League, è sempre più vicino alla partenza in prestito, direzione Cremona.

Colombo, secondo gli aggiornamenti di Gianlucadimarzio.com, si trasferirà dunque alla Cremonese, voluto fortemente dall’ex dirigente del Milan Ariedo Braida.

Prestito gratuito e secco per sei mesi, nei quali il 18enne centravanti scuola rossonera proverà ad ottenere spazio ed a mettersi in mostra in prospettiva futura.

La Cremonese ha battuto la concorrenza del Brescia, alla ricerca di un sostituto di Torregrossa. Ma i grigio-rossi sembrano aver convinto Colombo nonostante il 14° posto in classifica in B.

Colombo raggiungerà in giornata la squadra allenata da Fabio Pecchia e dovrà giocarsi il posto da titolare con l’esperto Daniel Ciofani ed il giovane sloveno Zan Celar, di proprietà Roma.