Milan, attento: Mourinho ti soffia un obiettivo

Il Tottenham ha messo nel mirino un obiettivo in scadenza del Milan, Mourinho vorrebbe riportarlo in Premier League

Non è più una notizia l’interesse del Milan per Florian Thauvin, l’esterno destro del Marsiglia in scadenza di contratto a giugno. Paolo Maldini ha parlato apertamente di lui sul finire del 2020; dichiarazioni mal digerite dal club francese, da Villas-Boas alla dirigenza, che non l’hanno presa bene ma nel frattempo non sono comunque riusciti a rinnovargli il contratto.

Il Milan finora non ha fatto un tentativo concreto per portarlo in Italia in questo calciomercato. Difficile, anche perché il Marisglia non ha intenzione di lasciarlo partire prima del previsto. I rossoneri restano in corsa per l’estate, ma c’è un problema: la concorrenza sta pian piano aumentando. Sappiamo che Thauvin apprezza e non poco la Serie A: oltre al Milan, anche Napoli e Roma si sono fatte sentire. A queste va aggiunto il Siviglia, che intanto però sta acquistando il Papu Gomez dall’Atalanta.

Leggi anche:

Il Tottenham su Thauvin

Nelle ultime ore, però, per Thauvin si sono fatti avanti club inglesi. Stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, il Tottenham di José Mourinho ci starebbe pensando. Non è finita, perché in Premier c’è anche il Leicester ad avergli messo gli occhi addosso. E questo chiaramente è un problema per il Milan, perché deve fare i conti con una concorrenza agguerrita e molto forte. Si complica quindi questo affare. Se preso a parametro zero, sarebbe davvero clamoroso.