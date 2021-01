Niente Milan | Sfuma il colpo a zero

Non ci sarà il Milan nel futuro di Draxler. Il calciatore tedesco è pronto a lasciare il Psg e unirsi all’Arsenal di Arteta

Il Milan è tra le società più attente ai prossimi svincolati. Sono tanti i calciatori sul taccuino dei rossoneri, che vedranno scadere i propri contratti a giugno. Il profilo che più interessa è certamente Florian Thauvin, pronto a lasciare il Marsiglia, sul quale però c’è un’importante concorrenza.

Piace – come raccontato in questi ultimi giorni – anche Otavio, che non ha ancora prolungato il contratto con il Porto. Anche in questo caso, il trequartista è stato accostato a diverse squadre, soprattutto in Serie A.

Tra i giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno c’è anche Julian Draxler. Il nome del tedesco ha spesso animato il calciomercato del Milan e nell’ultimo periodo è tornato di moda. Non sembra, però, esserci nulla di concreto, anzi.

Draxler all’Arsenal

Draxler, secondo quanto riportato da TodoFichajes, dovrebbe lasciare il Psg e Parigi in questi giorni per trasferirsi a Londra, per vestire la maglia dell’Arsenal.

I Gunners sarebbero pronti a versare nelle casse dei francesi una piccola somma, una sorta di indennizzo, per portarlo subito in Premier League.