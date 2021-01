Ibrahimovic, Inter principale vittima | Il numero dei gol

Zlatan Ibrahimovic, con la maglia del Milan, ha incontrato l’Inter sul campo in ben sei match. Il numero dei gol dello svedese è strabiliante

Il derby milanese mette sempre pressione ed ansia, sia alle squadre dirette interessate, che a tutti i tifosi. Stasera si giocherà un importantissimo Inter-Milan, valido per il turno ad eliminazione diretta dei quarti di finale di Coppa Italia.

Le cugine, entrambe big del calcio italiano, puntano assolutamente alla vittoria. Questione di orgoglio o di obiettivi, l’Inter e il Milan vogliono la semifinale di Coppa Italia: trofeo che potrebbe dare quel prestigio in più in una stagione promettente per entrambe le squadre.

In campo stasera, partirà titolare Zlatan Ibrahimovic, l’assoluto protagonista di questo Milan. Colui che riportato quella fiducia e sicurezza che da tanto tempo mancavano a Milanello. Il dato più interessante in tema derby, è che l’Inter è stata la principale vittima dell’attaccante svedese.

In totale, nelle due esperienze in rossonero, Ibrahimovic ha messo a segno ben 7 reti in 6 derby tra Milan e Inter. Speriamo che stasera lo svedese possa allungare l’importante statistica.