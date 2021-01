Inter-Milan, diretta tv e streaming gratis Derby di Coppa Italia

Inter-Milan è il match clou dei quarti di finale di Coppa Italia. Le indicazioni su dove vedere la partita martedì 26 gennaio dalle 20.45

Grande attesa per il Derby di Coppa Italia tra Inter e Milan che decreterà la prima qualificata alle semifinali. Il match odierno si disputerà in gara unica con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90esimo, scenario, quest’ultimo, dell’ultimo confronto diretto, nella competizione, disputato tra le due compagini a fine dicembre 2017 e vinto dal Milan con un gol di Cutrone al minuto 104.

Seconda Stracittadina stagionale dopo quella dello scorso ottobre vinta dal Milan 2-1 con doppietta di Ibrahimovic, in attesa, della prossima prevista in calendario a metà febbraio che potrebbe essere decisiva, chissà, per la vetta della classifica di Serie A. Chi vince, stasera, affronterà in semifinale (con andata e ritorno), la qualificata del confronto tra Juventus e Spal.

Leggi anche

Inter-Milan, la diretta TV

La Coppa Italia è un’esclusiva della Rai. Per vedere Inter-Milan basta sintonizzarsi su Rai 1 e Rai 1 HD dalle 20.30 con collegamento pre partita. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro al commento tecnico. Al termine, post partita su RaiSport con highlights del match, approfondimenti e interviste ai protagonisti.

La diretta streaming

Inter-Milan sarà visibile gratuitamente in streaming su RaiPlay, il servizio che trasmette l’intero palinsesto delle reti Rai in diretta. Per accedere ai RaiPlay basta posizionarsi sul sito omonimo oppure scaricare l’applicazione per dispositivi mobili, disponibile su tutti gli store digitali.

Effettuato l’accesso, per vedere il Derby in streaming basta selezionare la finestra dedicata a Rai 1 dal menù Canali oppure selezionare l’icona schermo presente in home page immediatamente prima l’inizio del match. Sempre su RaiPlay sarà possibile usufruire della replica della partita disponbile on demand.