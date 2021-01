Inter-Milan, Coppa Italia: i 2 precedenti top per i rossoneri | Video

Inter-Milan tornano ad affrontarsi in Coppa Italia dopo 3 anni. Due sfide del passato esaltano ancora i tifosi rossoneri

Un duello a tutto campo quello tra Milan e Inter nella stagione in corso. Mentre in Serie A prosegue ormai da settimane il duello per la vetta della classifica con i rossoneri in vetta, in solitaria, dalla quinta giornata, il Derby di Coppa Italia, in gara unica, che vale l’accesso in semifinale rappresenta un invitante antipasto in vista di quello di ritorno in campionato previsto a metà febbraio.

Non è certo una sfida inedita quella tra Cugini in Coppa Italia, nella quale il Derby si è disputato 24 volte con 7 vittorie dell’Inter, altrettanti pareggi e 10 successi dei rossoneri. Di questi, in particolare, vogliano ricordarne 2, sperando siano di buon auspicio per la sfida odierna.

Milan-Inter 5-0 | 8 gennaio 1998

L’ultimo Milan di Capello al cospetto dell’Inter di Ronaldo il Fenomeno e di Gigi Simoni. I rossoneri in grande difficoltà in campionato vivono una serata indimenticabile in un’annata molto tormentata. Albertini porta in vantaggio i suoi su rigore propiziato da un fallo su Leonardo. Poi si scatenano l’ex di turno, Maurizio Ganz e Dejan Savicevic, all’ultimo show in rossonero. Sono proprio loro due a segnare i due gol nel primo tempo che fissano il risultato sul 3-0.

A inizio ripresa, i nerazzurri, tramortiti, subiscono in avvio il quarto gol con un’autorete di Colonnese. La serata di festa per Capello i suoi si completa con il 5-0 siglato su punizione dal norvegese Steinar Nielsen che trafigge Pagliuca dai 30 metri. Nel match di ritorno, i nerazzurri si imposero 1-0 con gol di Marco Branca. Il Milan, dopo aver eliminato il Parma in semifinale, perderà il trofeo all’epilogo nel doppio confronto con la Lazio.

Milan-Inter 1-0 | 27 dicembre 2017

Il Milan, con Gattuso appena subentrato a Montella, si presenta al Derby di Coppa Italia in apnea con 3 ko nel mese di dicembre in Serie A. La sfida con l’Inter di Spalletti avrebbe potuto affossare definitivamente i rossoneri che, graziati da un erroraccio di Joao Mario, reggono l’urto ed emergono alla distanza. Il gol di Cutrone nei supplementari fa esplodere San Siro per una vittoria tanto bella quanto inaspettata, sicuramente la più significativa di una stagione davvero molto difficile. In semifinale, il Milan batte la Lazio con i rigori decisivi all’Olimpico. Tremenda la sconfitta in Finale, 4-0 con la Juve.