Nome nuovo per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il Milan potrebbe decidere di puntare su Lazaar, pronto a svincolarsi dal Newcastle

Il calciomercato del Milan potrebbe ancora prevedere l’acquisto di un terzino mancino, che possa far rifiatare Theo Hernandez. I rossoneri sono alla ricerca di un colpo a basso prezzo. La pista che porta a Junior Firpo sembra essere tramontata del tutto.

Il giocatore, diventato da poco papà, preferirebbe rimanere in Catalogna e l’idea di fare da vice al franco-spagnolo, rischiando di giocare ancor meno che con Koeman, non lo esalta particolarmente. Si sono fatti anche i nomi di Vina e Mendes ma ancora nulla di concreto.

Idea Lazaar

Sportmediaset presenta un’altra idea per il mercato rossonero, quellao di Achraf Lazaar. L’agente dell’ex Palermo starebbe trattando la rescissione del contratto con il Newcastle e potrebbe così rappresentare un’opportunità per il Milan, anche se al momento tale idea non trova conferme. Su Lazaar, che in passato ha indossato anche la maglia del Benevento, ci sarebbero anche altri club.