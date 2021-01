Calciomercato Milan – Musacchio via subito | Un club accelera

Musacchio potrebbe lasciare immediatamente il Milan. Dopo i contatti con il Parma, c’è anche un’altra squadra che si è inserita: la Lazio.

Il calciomercato del Milan non è ancora finito. Sia in entra che in uscita il club rossonero è pronto a muoversi ulteriormente dopo le operazioni già completate.

Chi potrebbe lasciare Milanello è Mateo Musacchio, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. La dirigenza non è intenzionata a rinnovare l’accordo con il difensore argentino, considerato cedibile in questa finestra di mercato.

Mercato Milan, la Lazio vuole Musacchio

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è piombata la Lazio su Musacchio. La società biancoceleste vuole accelerare per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi.

Previsti oggi nuovi contatti con il Milan per definire e provare chiudere l’operazione. L’ex Villarreal è un profilo maggiormente gradito rispetto a Jean-Clair Todibo e Bruno Viana.

In questi giorni si è parlato molto di un interessamento del Parma per Musacchio, ma in questo momento si registra l’inserimento deciso della Lazio. Il pressing è iniziato e nelle prossime ore ci può essere un’accelerata decisiva.

L’agente del giocatore settimane fa aveva dichiarato che l’intenzione era quella di rimanere al Milan fino al termine della stagione, ma la prospettiva di avere più spazio altrove può far cambiare idea e spingere il trasferimento.

Dalla Spagna era giunta l’indiscrezione inerente un pre-accordo per tornare al Villarreal e bisognerà capire se sia qualcosa di reale o meno. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti che permetteranno di avere maggiore chiarezza sulla situazione.