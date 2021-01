Calciomercato Milan – Contatti per Boulaye Dia | Fissato il prezzo

Il Milan ha messo gli occhi su Boulaye Dia, avviati i primi dialoghi per il giocatore che piace pure ad altre squadre della Serie A.

Il Milan è molto attento ai campionati francesi, non a caso ci sono state trattative per Mohamed Simakan ed Emmanuel Kouadio Koné. Ma nessuno dei due arriverà a Milanello, non a gennaio almeno.

Un altro giocatore che piace al club rossonero è Boulaye Dia. A rivelarlo è France Football, spiegando che anche il Napoli e il Torino sono interessati al 24enne attaccante franco-senegalese che milita nello Stade Reims.

Calciomercato Milan, anche Napoli e Torino su Dia

Il cartellino di Dia viene valutato 15 milioni di euro dallo Stade Reims, che per un prezzo inferiore non intende trattare. Il centravanti classe 1996 ha un contratto in scadenza a giugno 2022.

In questa stagione i suoi numeri sono ottimi: 12 gol e un assist in 21 presenze. Il suo buon rendimento ha attirato l’attenzione anche di squadre della Premier League, in particolare il West Ham.

France Football scrive che Milan e Napoli avrebbero anche organizzato un incontro con l’entourage del giocatore. Contatti in corso, quindi. Difficilmente il trasferimento andrà in porto in questa sessione del calciomercato.

Il club rossonero è già a posto in attacco e pertanto un’eventuale trattativa per Dia può decollare solamente in estate. Inoltre, lo Stade Reims probabilmente preferisce tenere l’attaccante fino a fine stagione per non rischiare di finire invischiato nella lotta per non retrocedere in Ligue 1.