Milan, Calhanoglu fondamentale | Un’assenza che spinge al rinnovo!

L’assenza di Hakan Calhanoglu ha certificato quanto sia importante per questo Milan. Nessun indugio, serve la fumata bianca sul rinnovo

Hakan Calhanoglu nella sua avventura al Milan non ha mai saltato più di tre partite consecutive. Il turco potrebbe superare questo record a causa del Covid-19. Il numero 10, che ha già dato forfait contro Cagliari e Atalanta, ha lasciato intendere di essere stato sintomatico.

Ora, come raccontato dallo stesso giocatore sui social, tutto sembra essere stato messo alle spalle: Calhanoglu ha iniziato ad allenarsi a casa in attesa del tampone negativo. Praticamente impossibile un suo recupero per la partita di Coppa Italia contro l’Inter ma ovviamente è in dubbio anche per la prima giornata del girone di ritorno contro il Bologna.

Calhanoglu indispensabile

Stefano Pioli non vede l’ora di riabbracciare il suo numero 10. Il match contro l’Atalanta ha mostrato a tutti quanto sia importante per il Milan Hakan Calhanoglu. Nessuno interpreta il ruolo di trequartista come il turco. Al Milan è mancata tutta la sua personalità, il suo carisma, la sua classe e la grande abilità di svolgere entrambe le fasi al massimo

La sua assenza ha fatto capire ancor di più come sia difficile immaginare un Milan senza di lui. La speranza adesso è che i tifosi rossoneri possano esultare sia per il suo ritorno in campo ma anche per il rinnovo del contratto.

La distanza tra domanda e offerta è davvero minima, come vi abbiamo raccontato in questi giorni. Serve un ultimo piccolo sforzo e l’impulso potrebbe essere arrivato proprio dalla sua assenza. Un Milan senza Calhanoglu nessuno vuole più vederlo.