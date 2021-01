Addio Musacchio | Milan, scelta fatta: pre-accordo!

Mateo Musacchio non lascerà il Milan a gennaio. La volontà dell’argentino sarebbe quella di trasferirsi in Spagna al termine della stagione

Il Milan è certamente la squadra protagonista del mercato di gennaio. I rossoneri hanno portato al termine diverse trattative: Stefano Pioli ha accolto Meite, Mandzukic e Tomori e visto partire Duarte e Conti. Queste dovrebbero essere le ore della cessione in prestito alla Cremonese di Colombo.

Musacchio via solo in estate

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare, inoltre, di un possibile addio anche di Mateo Musacchio. L’argentino non è certo una prima scelta ma ha sempre manifestato la volontà di rimanere almeno fino al prossimo 30 giugno.

Il contratto in scadenza non verrà rinnovato ma a gennaio – salvo cambi di programma – non si trasferirà al Parma. Notizia, questa, che trova conferma anche in Spagna: TodoFichajes riporta che Musacchio vuol far ritorno in Liga e avrebbe già un pre-accordo con il Villarreal.