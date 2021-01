Ibrahimovic, scuse alla squadra dopo l’espulsione nel derby

Pioli ha rivelato che Ibrahimovic ha chiesto scusa alla squadra in seguito al cartellino rosso preso nel derby Inter-Milan di Coppa Italia.

Nel secondo tempo di Inter-Milan espulsione di Zlatan Ibrahimovic, che era già ammonito per la lite con Romelu Lukaku e che per un fallo su ingenuo su Aleksandar Kolarov si è visto sventolare il cartellino rosso.

Il centravanti svedese ha lasciato in dieci la squadra e ciò ha condizionato la squadra. Stefano Pioli nella conferenza stampa post-derby di Coppa Italia ha rivelato che il giocatore si è scusato: «Ha chiesto scusa da grande campione quale è. Ovviamente poi non è stato facile giocare con un uomo in meno. Dispiace per l’eliminazione, però adesso dobbiamo pensare al campionato».

Pioli a Rai Sport aveva giudicato decisiva l’espulsione di Ibra nelle sorti di Inter-Milan. Prima del rosso al bomber scandinavo, infatti, il match era abbastanza equilibrato.