Inter-Milan, formazioni ufficiali: torna Saelemaekers, Meite titolare

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match valido per il turno ad eliminazione diretta dei quarti di finale di Coppa Italia. Start alle ore 20.45

Tutto pronto a San Siro per il derby di Coppa Italia. Tra poco, Inter e Milan scenderanno in campo per contendersi l’approdo alle semifinali. Il match di stasera sarà sicuramente molto combattuto, anche se i due allenatori hanno optato per un leggero turnover. Ormai si gioca praticamente ogni 3-4 giorni ed è essenziale far rifiatare alcuni giocatori.

Stefano Pioli ha cambiato qualche pedina del suo scacchiere, nonostante le sue scelte siano state molto limitate a causa delle importanti e perenni assenze. Oltre a Tatarusanu in porta, data la squalifica di Gigio Donnarumma, vedremo Dalot terzino destro. Calabria sarà in panchina a godersi un pò riposo. Nella mediana avremo in coppia Meite e Kessie. La condizione non ottimale di Tonali lo ha costretto fuori dalla lista dei convocati e quindi ci sarà il neoacquisto francese a far le sue veci.

Nella trequarti vi è il ritorno di Saelemaekers, che occuperà la fascia destra. Sottopunta ci sarà Diaz, affiancato da Leao a sinistra. Probabilmente Rebic non è stato reputato al massimo della condizione per partire dal 1’ minuto.

Conte punta invece su Kolarov, Darmian e Perisic per dare un pò di freschezza alla sua squadra.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli