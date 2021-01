Il Milan potrebbe tornare a pensare a Merih Demiral. Il turco non sembra essere più una prima scelta per la Juventus

Fatica a decollare l’avventura alla Juventus di Merih Demiral. Il difensore turco, condizionato da diversi problemi fisici, non è certo una prima scelta per Andrea Pirlo. In casa bianconera sono giorni di riflessione sull’ex Sassuolo in vista della prossima stagione.

La Juventus – stando agli ultimi rumors di calciomercato – starebbe pensando al rinnovo di Giorgio Chiellini e all’acquisto di Pau Torres dal Villarreal. La presenza di Bonucci, con un Dragusin in rampa di lancio, spinge Demiral lontano da Torino.

Idea Milan per Demiral

Il Milan in passato ha mostrato interesse per il giocatore e siamo certi che il suo nome sia ancora sul taccuino di Maldini e Massara. Il prezzo del suo cartellino è chiaramente crollato e se la Juventus dovesse cederlo per 20/25 milioni di euro potrebbe certamente tornare di moda.

L’addio di Musacchio è praticamente certo e Tomori ha 6 mesi per convincere la società ad investire 28 milioni di euro su di lui. Per Demiral potrebbe dunque esserci davvero spazio. Siamo certi che il Milan per il turco, che abbraccerebbe l’amico Calhanoglu, sarebbe una destinazione più che gradita.