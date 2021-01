Milan squadra con più cartellini gialli: i numeri

Secondo Transfermarket, il Milan è una delle squadre più sanzionate della Serie A 2020\2021. Ecco tutti i numeri

È da poco terminato il girone d’andata del campionato di Serie A. Nonostante l’ultima pesante sconfitta contro l’Atalanta, il Milan ha chiuso il girone da campione d’inverno e con ben 43 punti in classifica. Un dato che da troppo tempo non veniva registrato dal club rossonero.

Ma oltre alla bella statistica, ve ne è un’altra che non ha fatto di certo sorridere Pioli e la sua squadra nel corso dell’attuale stagione. Difatti, oltre ai diversi rigori concessi al Milan, contati con attenzione dai tanti rivali, altrettanto interessante è il numero di cartellini ricevuti.

Come riportato dal portale Transfermarket, il Milan è tra le squadre più sanzionate nell’attuale stagione di Serie A; e siamo soltanto alla fine del girone d’andata. In totale, i rossoneri hanno ricevuto 46 cartellini gialli e 2 rossi in 19 giornate. Un numero davvero alto di ammonizioni; alcune sicuramente nette, ma altre hanno suscitato il dubbio di tanti e hanno contribuito ad indebolire silenziosamente la squadra.