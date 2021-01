Calciomercato Milan, colpo Junior Firpo: il Barcellona è pronto!

Il Barcellona è pronto a sostituire Junior Firpo. Il terzino è nel mirino del Milan. Sono due i calciatori seguiti dai blaugrana per rafforzare la corsia mancina

Il Barcellona è pronto a cedere Junior Firpo. Il giovane terzino mancino è stato individuato dal Milan come il giusto rinforzo per la corsia sinistra: nelle idee dei rossoneri il calciatore rappresenterebbe il vice Theo Hernandez, che ad oggi non ha un sostituto naturale in rosa.

Come raccontato nei giorni scorsi, la trattativa tra i due club non è decollata per via dello stesso giocatore, poco propenso a lasciare la Catalogna dopo essere diventato papà. L’idea, poi, di essere solo il sostituto del franco-spagnolo non ha certo aiutato.

Pronto il sostituto di Firpo

Dalla Spagna, però, arrivano conferme di un Barcellona pronto a liberare Junior Firpo. In agenda il club blaugrana – come riporta ‘Esport 3’ – ha ben due possibili sostituti del terzino che piace al Milan: gli spagnoli sarebbero sulle tracce di José Luis Gaya del Valencia e di Marcos Alonso del Chelsea.

Il Barcellona non si farebbe dunque trovare impreparato qualora Junior Firpo dovesse decidere di volare in Italia.