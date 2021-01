Milan, via libera per Thauvin: l’assist arriva dalla Spagna

L’idea di puntare su Gomez potrebbe spingere il Siviglia ad abbandonare la pista Thauvin, lasciando via libera al Milan

In questa stagione Florian Thauvin è tornato protagonista con la maglia del Marsiglia, dimostrando di aver superato gli infortuni dello scorso anno. L’attaccante classe 1993 è da tempo nel mirino del Milan, che vorrebbe mettere a segno il colpo a parametro zero.

Come più volte raccontato, l’esterno ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che ad oggi non ha alcuna intenzione di rinnovare. A fine stagione, dunque, sarà addio all’OM.

Via libera dal Siviglia

Maldini è uscito allo scoperto, parlando dell’interessamento per il giocatore, ed è pronto a formulare un’offerta contrattuale al suo entourage. Servirà battere un’importante concorrenza ma una delle rivali più accreditate potrebbe aver detto addio all’idea Thauvin. Stiamo parlando del Siviglia, che in queste ore ha ufficializzato l’acquisto di Gomez.

Con l’argentino in squadra, gli andalusi potrebbero decidere di investire in altri ruoli, lasciando di fatto via libera al Milan per il colpo Thauvin.