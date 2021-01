Ibrahimovic razzista, Pogba risponde: “Impossibile”

Dopo la baraonda creatasi ieri in seguito alla lite tra Ibrahimovic e Lukaku, molti hanno accusato lo svedese di razzismo. Paul Pogba si è espresso sulla vicenda

La rissa sfiorata ieri sera tra Ibrahimovic e Lukaku ha scatenato l’ira dei tifosi interisti e milanisti. Anche i giornali e i media ne hanno abbondantemente parlato. Molti hanno addirittura affermato che le parole dello svedese nei confronti dell’attaccante belga celassero un velo di razzismo.

Oggi Ibrahimovic ha assolutamente smentito la questione. L’attaccante del Milan si è sempre detto contrario al razzismo e lo ha confermato attraverso un tweet nelle scorse ore. Le parole pronunciate da Zlatan sono state sicuramente offensive nei confronti di Lukaku, ma non alludevano alla differenza di colore.

A confermare la buona fede di Ibrahimovic è stato Paul Pobga, che con un tweet sul suo canale ufficiale ha detto: “Zlatan razzista? Mi vuole troppo bene, perciò è l’ultima persona a cui penserei come un razzista. Su, non scherzate con quello”.

I due sono stati compagni al Manchester United, e condividono anche lo stesso procuratore sportivo, Mino Raiola. Il centrocampista francese conosce molto bene quindi Zlatan, e correre in sua difesa è stato sicuramente un gesto di grande generosità e amicizia.

Zlatan… racist? 🤨 He loves me too much so he’s the last person I’d think of as racist! Come on, don’t joke with that one! 🤣

— Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021