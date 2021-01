ML – Infortunio Kjaer al muscolo femorale. Brahim Diaz, problema ai flessori

Non buone notizie dall’infermeria del Milan. Kjaer e Brahim Diaz hanno risentito di problemi fisici dopo il match di ieri sera. Ecco gli aggiornamenti

Il derby di Coppa Italia giocato ieri sera, oltre a lasciare l’amaro in bocca ai rossoneri per il risultato, conta anche delle note stonate sul piano infortuni. Infatti continua l’incredibile maledizione del Milan che perde in un solo colpo due calciatori importanti: Simon Kjaer, uscito ieri ad inizio primo tempo dopo un allungo, e Brahim Diaz, anche lui sostituito nel secondo tempo per far spazio a Rebic. Ecco le loro condizioni secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it:

Simon Kjaer , uscito nei primi minuti del match, si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana.

, uscito nei primi minuti del match, si è infortunato al muscolo retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato con ulteriore risonanza fra una settimana. Brahim Diaz, che è stato sostituto al 60’, ha risentito di un problema ai flessori della coscia sinistra. Lo spagnolo ha già iniziato le cure del caso e verrà monitorato secondo evoluzione clinica.

Infortunati Milan, il punto

Ieri sera contro l’Inter erano assenti Mario Mandzukic, Sandro Tonali e Ismael Bennacer per infortunio – oltre a Gabbia che ne avrà ancora per un bel po’. I tre dovrebbero tornare a disposizione di Pioli per la partita di sabato pomeriggio contro il Bologna, valida per la 20^ giornata di Serie A. In difesa, senza Kjaer e con un Kalulu ancora malconcio, potrebbe giocare dal primo minuto Tomori, che ha ben figurato ieri nel derby una volta entrato in campo. L’ex Chelsea farà così il suo esordio in campionato al fianco di Romagnoli, a meno di colpi di scena. Intanto Musacchio è ufficiale alla Lazio.

Per quanto riguarda il trequarti, siamo curiosi di capire come Pioli gestirà questa situazione. Si spera sempre in un recupero di Calhanoglu, alle prese con il Covid–19. In assenza, molto probabile, del turco, e con Brahim Diaz non al top – ma non è detto che non recuperi per sabato – in quella posizione dietro la punta potrebbe giocare Leao, con Ibrahimovic davanti e Rebic a sinistra. Occhio anche all’opzione Hauge e la suggestione Mandzukic, anche se il croato non è ancora pronto per giocare titolare, soprattutto dopo il problema alla cavigilia di ieri.

La notizia positiva, oltre al rientro di Tonali in mezzo al campo, è il recupero di Bennacer, che dovrebbe essere convocato. Difficilmente giocherà dal primo minuto chiaramente, ma gli verrà dato un po’ di minuti a partita in corso. In mezzo al campo i titolari saranno Kessie e Tonali, con Meite che si accomoderà in panchina dopo una prestazione, quella con la Lazio, davvero terribile.