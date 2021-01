Milan, quanto manca Bennacer! Ma c’è una buona notizia

Bennacer rientrerà per la prossima partita di campionato contro il Bologna. Finalmente una buona notizia per Pioli

L’avventura al Milan di Meite non è iniziata bene. L’ingresso a partita in corso col Cagliari aveva lasciato buone sensazioni, subito cancellate dalle successive due partite: Atalanta e Inter. Ieri sera, nel suo ruolo, è stato semplicemente disastroso: ha sbagliato praticamente tutto e nel finale ha regalato la punizione ai nerazzurri da cui è nato il gol di Eriksen. Insomma, una serata da dimenticare.

Meite è arrivato da poco: potrebbe aver bisogno di tempo per inserirsi, è chiaro. Anche perché, causa emergenza, non ha avuto nemmeno il tempo di capire certe dinamiche. Pioli ha dovuto subito buttarlo nella mischia e non è andata bene. Vedremo se migliorerà da qui alle prossime settimane. Intanto però l’allenatore si prepara a riabbracciare uno dei calciatori più importanti della sua squadra: Ismael Bennacer, un’assenza pesantissima per l’equilibrio dei rossoneri e non solo.

Bennacer rientra per Bologna-Milan

Lo stesso Pioli, nella giornata di lunedì, aveva detto che l’algerino sarebbe rientrato per il Bologna, partita in programma sabato alle 15:00. La Gazzetta dello Sport di oggi conferma tutto: Bennacer sarà convocato per la partita del Renato Dall’Ara, ma chiaramente è difficile vederlo in campo dal primo minuto. A sostituirlo però non dovrebbe essere Meite, bensì Tonali, anche lui assente ieri nel derby e di rientro per la partita di sabato.

Per Bennacer sicuramente ci sarà spazio a partita in corso: Pioli ha bisogno di dargli minuti nelle gambe perché è un calciatore tropppo importante. Vuole rimetterlo in sesto nel più breve tempo possibile, senza rischiare ricadute. Ecco perché il suo sarà un inserimento graduale, volto a dargli minuti e aiutarlo a ritrovare la condizione migliore in tempi stretti. Intanto contro il Bologna dovrebbe rientrare anche Mario Mandzukic, anche lui asssente in Coppa.