Pioli recupera due giocatori per Bologna-Milan: le ultime

Pioli per la trasferta del Milan a Bologna dovrebbe poter contare sia su Bennacer che su Mandzukic. Si sono allenati oggi a Milanello.

Il Milan anche nel derby di Coppa Italia ha dovuto rinunciare a diversi giocatori. Stefano Pioli non riesce mai ad avere l’organico completo o quasi.

In vista di Bologna-Milan di sabato pomeriggio dovrebbe riuscire a recuperare qualcuno. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, è possibile che Ismael Bennacer e Mario Mandzukic vengano convocati. Infatti, oggi entrambi hanno lavorato con la squadra a Milanello. Probabilmente andranno in panchina nel match in programma allo stadio Renato Dall’Ara.

Bennacer è mancato tantissimo a Pioli in questo periodo di assenza dell’algerino. Anche se il gruppo ha comunque conseguito risultati importanti ed è in testa alla classifica della Serie A, l’ex Empoli è un titolare indiscusso e può dare tanto a centrocampo. Mandzukic, invece, è arrivato da poco ma può essere una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic in attacco. Il croato ex Juventus offre più soluzioni nel reparto offensivo.

Da capire le condizioni di Sandro Tonali, che ha accusato un problema fisico dopo Milan-Atalanta e ha saltato il derby di Coppa Italia. Potrebbe farcela anche lui per Bologna. Probabile il forfait di Simon Kjaer, infortunatosi contro l’Inter. Si spera che Hakan Calhanoglu guarisca dal Covic-19 per rientrare sabato a Bologna.