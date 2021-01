Milan, Kjaer verso il forfait: Pioli sceglie il sostituto

Kjaer verso il forfait contro il Bologna. Stefano Pioli sarà chiamato a scegliere tra Tomori e Kalulu. L’inglese o il francese affiancherà Romagnoli in difesa

Simon Kjaer è stato costretto a lasciare il campo di San Siro, nel match contro l’Inter di ieri sera, per un infortunio dopo soli 19 minuti. C’è stato così l’esordio in maglia rossonera di Fikayo Tomori, che non ha certo sfigurato.

Il danese, come raccolto da MilanLive, ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Un problema, riporta stamani La Gazzetta dello Sport, che difficilmente gli permetterà di giocare la partita di campionato contro il Bologna.

L’ennesima assenza pesante per Stefano Pioli, che complice l’infortunio di Gabbia, si trova di fronte ad un bivio: continuare a dare fiducia a Tomori, fin dal primo minuto, al fianco di Romagnoli, o rilanciare Kalulu, che si è già messo alle spalle i problemi fisici accusati contro l’Atalanta.

Torna Bennacer

In attesa che il tampone di Calhanoglu risulti negativo, il Milan dovrebbe riabbracciare altri calciatori: Mario Mandzukic tornerà a disposizione al pari di Sandro Tonali.

La notizia più importante però – come annunciato da Stefano Pioli, alla vigilia di Inter-Milan – è il recupero di Ismael Bennacer. L’algerino è pronto a tornare a disposizione dopo la lunga assenza che ha pesato non poco.