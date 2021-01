Allegri torna in Serie A: “Ha firmato un pre contratto”

Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Da un anno è fuori dal campo, ma presto potrebbe ritornare ad allenare in Serie A

Dopo l’anno sabbatico, l’ex allenatore di Milan e Juventus, è pronto a rimettersi in gioco. La Serie A è lo spazio calcistico in cui sicuramente Allegri tornerà ad allenare. Per lui è pronta la Roma, con cui ha già firmato un pre contratto di due o tre anni.

A rilanciare la notizia, che già aveva cominciato a girare nei giorni passati, è stato Ilario Di Giovambattista. Il giornalista ha parlato durante la sua trasmissione a Radio Radio, e ha affermato che il pre accordo verrà mantenuto ad una sola condizione: la qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Attenzione, però, che non è assolutamente da escludere che Allegri possa prendere posto nella panchina giallorossa già nell’attuale stagione.

Per lui è già stato fissato il prezzo dello stipendio, come sottolineato da Di Giovambattista. Parliamo di ben 4,5 mln di euro a stagione, ingaggio superiore quindi a quello di Fonseca che ne percepisce 2,5 mln dalla società giallorossa.

Tutto dipenderà quindi dal modo in cui la Roma affronterà le prossime partite, e dai risultati che ne trarrà da queste. Ma il futuro di Max Allegri sembra già scritto.